İran, Afganlar arası görüşmelerden yanadır

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Jean Arnault ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede İran’ın Afganistan’daki ve bölgedeki son gelişmeler hakkındaki tutumunu açıklarayarak, tüm tarafların katılımıyla Afganlar arası görüşmeler yaplmasından yana olduklarını vuguladı.

Afganistan’da halkın güvenliğinin sağlanması ve sınırlara göçmen akınının önlenmesinin önemine vurgu yapan Emir Abdullahiyan, tüm tarafların arasında birlik olması gerektiğini söyledi.

BM’nin Afganistan’da barış ve güvenlik sağlanması yönündeki rolüne değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın, Afganistan krizini çözmek için BM girişimlerini desteklediğini belirtti.

Emir Abdullahiyan, "ABD’lilerin sorumsuzca eylemleri ve işgalcilerin davranışları, acı çeken Afganistan halkının sorunlarını artırmıştır" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Jean Arnault de, Afganistan'daki ihtilafların çözümünde başta İran olmak üzere diğer komşuların önemli katkı sağladığını belirterek, "Afganistan konusunda daha güçlü bir uluslararası konsensüs olması gerekiyor ve bu da komşu ülkelerin desteğini gerektiriyor" dedi.

Jean Arnault ayrıca Afgan krizine siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, yapıcı rolünden dolayı İran'ı takdir etti.