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27 Tem 2021 10:50

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargaha hava saldırısı

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargaha hava saldırısı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı İmam Ali (a.s) Tugaylarına ait bir karargaha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği açıklandı.

İmam Ali (a.s) Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Necef kentinde tugaya ait karargahlardan birinin, 'düşman' bir İHA tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Karargahın mühimmat deposuna düzenlenen saldırıdan kısa süre sonra ikinci kez hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Necef Polis Teşkilatındaki üst düzey bir yetkiliden alınan bilgiye göre ise kentin batısındaki İmam Ali (a.s) Tugayları'nın karargahındaki silah ve mühimmat deposunda nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Yetkili, patlamanın büyük bir yangına neden olduğunu, sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğunu kaydetti.

News Code 1896025
https://tr.mehrnews.com/news/1896025/

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