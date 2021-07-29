Katar Emiri: Tunus'taki mevcut siyasi krizin aşılması gerekiyor

Sputnik'e göre, Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ikilinin, Tunus'taki son gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Katar Emiri, mevcut siyasi krizin aşılması gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Şeyh Temim'in ayrıca, bu krizi aşmak için Tunuslu tarafların diyalog yolunu benimsemelerinin; kurumlar devletinin temellerini sağlamlaştırma ve kanun hükmünü yerine getirmenin önemini dile getirdiği aktarıldı.

Kays Said'in de Tunus halkının isteklerini destekleyen ve ülkesinin yanında duran Katar'ın tavrından dolayı Şeyh Temim'e teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, ikilinin Tunus ile Katar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı kaydedildi.

25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.