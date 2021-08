Tunus Cumhurbaşkanı Said, görevden alma kararlarını sürdürüyor

Geçen hafta anayasanın ilgili maddelerini kullanarak siyasal İslamcı Başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini askıya alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, görevden alma kararlarını sürdürüyor.

Said, salı günü Tunus'un ABD Büyükelçisi Necmeddin Lakhal'ı ve Sfaks ilinin valisini görevden aldı. Said, kararın gerekçeleriyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Kararlar, devlet medyası aracılığıyla duyuruldu.

Said, pazartesi günü de Ekonomi ve Yatırımı Destekleme ile İletişim Teknolojileri bakanlarını azletmişti.

Tunus'ta yapılan anketlere göre yerel halkın büyük bir bölümü Said'in attığı adımları destekliyor. İktidar partisi, Said'in darbe yaptığını iddia etmişti.

Kaynak: T24