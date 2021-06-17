Ulyanov: İran'ın yakında İsviçre kanalına ihtiyacı kalmayacak

Parstoday’e göre, Viyana'da Uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov dün Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Viyana görüşmeleri başarılı olursa, İran parasını istediği zaman ve kendi isteğine göre, normal kanallardan kullanabilecek." dedi.

İsviçre hükümeti, ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli olarak, İran'a tıbbi ilaç alımı ve transferi ve bu alandaki finansal işlemler için yeni bir mali kanalı başlattı.

Ulyanov, Salı günü Rusya'nın Interfax Haber Ajansına verdiği demeçte, "İran nükleer anlaşmasını, İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yeniden canlandırma konusunda bir anlaşmaya varmak mümkün değil, ancak müzakereler devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Viyana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi, hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen müzakere sürecinin ilerlediğini söyledi ve nükleer anlaşmayı tamamen canlandırmak için Viyana Anlaşmalarının uygulanmasına odaklanma gereğini vurguladı.

ABD'nin İran halkına yönelik yasadışı ve insanlık dışı yaptırımları devam ederken şimdiki ABD başkanı Biden da, Trump'tan devraldığı yaptırımları İran'a karşı bir baskı aracı olarak hala sürdürmektedir.