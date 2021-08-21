Viyana görüşmeleri yakında yeniden başlayacak

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov Twitter’den yaptığı bir paylaşımda, kötümser olmak için çok erken olduğunu belirterek, Viyana görüşmelerinin yakında yeniden başlayacağını bildirdi.

Ulyanov’un paylaşımında, “Nükleer anlaşmanın yeniden canlanması tam bir garanti olmasa da gerçek bir şansa sahip. Bu nedenle tarafların zaman içinde yaratıcılıklarını ortaya koyarak kalan engelleri aşmaları gerekiyor” ifadesine yer verildi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley dün Politico dergisine verdiği demeçte İran’ı, nükleer anlaşmanın canlanması için Viyana görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda işbirliği yapmamakla suçlamıştı.