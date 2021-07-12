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12 Tem 2021 11:58

Rusya'dan "İran nükleer anlaşması" açıklaması

Rusya'dan "İran nükleer anlaşması" açıklaması

Rusya'nın Nükleer Anlaşma'daki temsilcisi ve elçisi Mihail Ulyanov, Nükleer Anlaşma'yı canlandırma çalışmalarının neredeyse yüzde 90'ının tamamlandığını ve ABD taahhütleriyle ilgili konular da dahil olmak üzere bazı siyasi meselelerin kaldığını söyledi.

İRNA'nın Moskova'dan bildirdiğine göre, Rus yetkili dün akşam Rus medyasına verdiği demeçte, "Viyana'da Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırmak için müzakereler muhtemelen en az 10 gün içinde başlayacak." dedi.

Mihail Ulyanov, "İran'ın metal uranyum üretme planı, ABD'nin maksimum baskı politikasının doğrudan bir sonucu" dedi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırma konusundaki başarısızlıklarından ders çıkarmasını umduğunu zira baskı siyasetinin sonuç vermediğini söyleyen Rus yetkili, "Nükleer Anlaşma'nın  yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılırsa, petrol yaptırımları da dahil olmak üzere İran'a yönelik ana yaptırımlar muhtemelen Ağustos ayında kalkacak'' dedi. 

Joe Biden hükümeti, Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia etse de, bu zamana kadar Trump yönetiminin siyasetlerinden farklı bir siyaset izlemedi ve pratikte ciddi bir adım atmadı.

News Code 1895701
https://tr.mehrnews.com/news/1895701/

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