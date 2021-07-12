Rusya'dan "İran nükleer anlaşması" açıklaması

İRNA'nın Moskova'dan bildirdiğine göre, Rus yetkili dün akşam Rus medyasına verdiği demeçte, "Viyana'da Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırmak için müzakereler muhtemelen en az 10 gün içinde başlayacak." dedi.

Mihail Ulyanov, "İran'ın metal uranyum üretme planı, ABD'nin maksimum baskı politikasının doğrudan bir sonucu" dedi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırma konusundaki başarısızlıklarından ders çıkarmasını umduğunu zira baskı siyasetinin sonuç vermediğini söyleyen Rus yetkili, "Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılırsa, petrol yaptırımları da dahil olmak üzere İran'a yönelik ana yaptırımlar muhtemelen Ağustos ayında kalkacak'' dedi.

Joe Biden hükümeti, Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia etse de, bu zamana kadar Trump yönetiminin siyasetlerinden farklı bir siyaset izlemedi ve pratikte ciddi bir adım atmadı.