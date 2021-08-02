Rusya'dan Viyana müzakerelerine ilişkin açıklama

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Ulyanov, Viyana'da Nükleer Müzakerelerin Yedinci Turu’nun İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından sonra yapılacağını duyurdu.

Rus yetkili, “20 Haziran tarihinden itibaren nükleer müzakere sürecine ara verildi. Görüşmelerin başlangıçta 10 günlük bir aradan sonra yapılması planlanmıştı, ancak bu gerçekleşemedi. Şimdilik sadece İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından sonra görüşmelerin devam edeceğini biliyoruz." dedi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.