Rusya'dan "İran'la nükleer görüşmeler" açıklaması

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran nükleer anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ulyanov'un paylaşımında, "İran tarafı hazır olur olmaz, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konulu Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz. Bunun birkaç hafta içinde gerçekleşmesini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Anlaşmayı canlandırmak amacıyla nisan ve haziran ayları arasında Avusturya'nın başkentinde İran ile anlaşmanın diğer tarafı olan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında altı tur nükleer müzakere yapıldı. Son tur, 20 Haziran'da sona erdi ve başka bir tarih belirlenmedi.