İran, Rusya ve Çin nükleer anlaşmayı görüştü

İran Nükleer Anlaşması Ortak Komitesi tarafından anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen yeni tur toplantı dün Viyana’da yapıldı. Bu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi temsil etti.

Abbas Irakçi toplantının ardından Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov ve Çin’in Viyana BM Daimi Temsilcisi Wang Qun başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Irakçi dün akşam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile 4+1 ülkeleri arasında 6'ncı tur müzakerelerinin başladığını ifade ederek, "İran'ın temel talepleri karşılanmadan kesinlikle yeni bir uzlaşıyı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Önce ABD'nin ilk adımı atması gerektiğini yineleyen Irakçi, ABD yönetiminin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

İran temsilcileri ile P4+1 arasında Nükleer Anlaşma'yı canlandırmak için müzakereler 2 Nisan'dan bu yana başlamıştır.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.