Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2 bin 825 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Eje'i mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 bin 825 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

İsveç'te şiddete maruz kalan İranlı mahkumun durumunu takip edeceğiz

İran'ın Stockholm Büyükelçisi Ahmed Masumifer Twitter üzerinden İsveç’teki hapishanede bir İranlı mahkumun darp edilmesine tepki gösterdi.

Ahmed Masumifer'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Gadir-ı Hum Bayramı’nda İsveç’te bir İranlı mahkumun hapishane memurları tarafından ağır şekilde darp edildiğini öğrendim. Darp edilen kişinin sağlığından emin olmak için hemen bir ziyaret talep ettim.

Saygısızlığa ve ülkemin vatandaşlarının haklarının ihlaline göz yummayacağım. Failler tespit edilip cezalandırılana kadar konuyu takip edeceğim.”

İran'da 3 milyon 367 bin 272 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 846 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 630'a vaka sayısı ise 3 milyon 871 bin 8'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 455'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 367 bin 272'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.