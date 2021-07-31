Cezayir'den Tel Aviv'e karşı diplomatik hamle

"Raialyoum" sitesinde yer alan bilgiye göre, Cezayir makamları, Tel Aviv'i Afrika Birliği'nden çıkarma konusunda diğer 13 Afrika ülkesiyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Cezayir'in kararını kabul eden ülkeler şöyle: Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komorlar, Gabon, Nijerya, Zimbabve, Liberya, Mali ve Seyşeller.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramazan Lamamra, "Cezayir, Siyonist Rejim'in Afrika Birliği'ne üyeliği konusunda boş durmayacak ve buna karşı koymak için yoğun bir diplomasi çalışmasına başvuracaktır." dedi.

Lamamra, "Bu diplomatik hamle aslında Tel Aviv'in Afrika Birliği üyeliğine karşı bir tepkidir." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'in Afrika Birliği’ne alınmasına tepkiler sürüyor

Öte yandan işgal rejimi İsrail’in Afrika Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına karşı Afrika ülkelerinden sert tepkiler geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının 'dehşet verici' olduğu belirterek bu karara itiraz etti.

Namibya Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığı İcra Direktörü Penda Naanda yaptığı açıklamada ‘İsrail’e gözlemci statüsü verilmesi kararının, Namibya hükümeti tarafından derin bir endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı’ ifade edildi.

Hamas ise, Siyonist Rejim'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesini "şok edici ve tasvip edilmeyen" bir karar olarak değerlendirdi.