Hamas, Cezayir'in Tel Aviv'e karşı tutumunu takdir etti

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, yayınladığı yazılı bir açıklamada Cezayir’in Filistin davasına desteğini ve Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleşmesine karşı tutumunu takdir etti.

Hamas yaptığı açıklamada Cezayir’in Tel Aviv'i Afrika Birliği'nden çıkarma konusundaki çabalarını övdüğünü duyurdu.

Hamas ilaveten Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesine karşı, tüm İslam ve Arap ülkelerini milletlerinin talep ve tutumları doğrultusunda önlemler almanın yanı sıra Filistin halkına karşı çeşitli cinayetler işledikleri için bu rejimin liderlerinin cezalandırılması için çaba göstermeye çağırdı.

Cezayir makamları, Tel Aviv'i Afrika Birliği'nden çıkarma konusunda diğer 13 Afrika ülkesiyle anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramazan Lamamra, "Cezayir, Siyonist Rejim'in Afrika Birliği'ne üyeliği konusunda boş durmayacak ve buna karşı koymak için yoğun bir diplomasi çalışmasına başvuracaktır." demişti.

Lamamra, "Bu diplomatik hamle aslında Tel Aviv'in Afrika Birliği üyeliğine karşı bir tepkidir." ifadesini kullanmıştı.

Cezayir'in kararını kabul eden ülkeler şöyle: Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komorlar, Gabon, Nijerya, Zimbabve, Liberya, Mali ve Seyşeller.