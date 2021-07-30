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30 Tem 2021 11:18

Heniyye'den İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olmasına itiraz

Heniyye'den İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olmasına itiraz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Siyonist Rejim'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Sputnik'e göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e gönderdiği mektupta, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının geri alınmasını istedi.

Heniyye mektupta, "Komisyon Başkanı Musa Faki'yi Filistin halkını ve Filistin'i destekleyen tüm Afrika halklarını şok eden bu kararı geri almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın, Afrika Birliği'nin Filistin meselesine yönelik tarihsel duruşunu yansıtmadığını belirten Heniyye, "Afrika Birliğinin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelerle çelişen bu kararı Hareket (Hamas ) kınamakta ve protesto etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1896084
https://tr.mehrnews.com/news/1896084/

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