İran'da 3 milyon 367 bin 272 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 846 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 630'a vaka sayısı ise 3 milyon 871 bin 8'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 455'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 367 bin 272'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.