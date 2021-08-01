İran ekibi Muğla’da göreve başladı

İran Savunma Bakanlığına bağlı Yangın Söndürme Merkezi Başkanı pilot Mohammad Nuri Al-i Ağa, Pazar akşamı Muğla’ya gelen İran ekibinin 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağı ile göreve başladığını söyledi.

Nuri Al-i Ağa, "Önümüzdeki günlerde iki adet helikopterin İran ekibine katılmasıyla birlikte yangının söndürülmesine ve ilerlemesinin önlenmesine yardımcı olabileceğimizi umuyoruz." dedi.

İran ekibinin işini inanç ve içtenlikle yaptığına dikkati çeken Nuri Al-i Ağa, bunun ülke için gurur verici olduğunu aktardı.

Türk medyasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için İran'dan gelen uçağa Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır."