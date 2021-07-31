İsveç'te şiddete maruz kalan İranlı mahkumun durumunu takip edeceğiz

İran'ın Stockholm Büyükelçisi Ahmed Masumifer Twitter üzerinden İsveç’teki hapishanede bir İranlı mahkumun darp edilmesine tepki gösterdi.

Ahmed Masumifer'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Gadir-ı Hum Bayramı’nda İsveç’te bir İranlı mahkumun hapishane memurları tarafından ağır şekilde darp edildiğini öğrendim. Darp edilen kişinin sağlığından emin olmak için hemen bir ziyaret talep ettim.

Saygısızlığa ve ülkemin vatandaşlarının haklarının ihlaline göz yummayacağım. Failler tespit edilip cezalandırılana kadar konuyu takip edeceğim.”