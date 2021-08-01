İran’ın Bakü Büyükelçisi’nden Türk mevkidaşına taziye telefonu

İran’ın Bakü Büyükelçi Seyyid Abbas Musevi, dün Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı arayarak taziyelerini iletti.

Bu görüşmede Musevi, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ankara hükümeti ile Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Musevi, İran'ın Türkiye genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu söyledi.

Daha önce İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın Türkiye'de ülke genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı Hava Ateş Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Pilot Mohammad Nouri Al Agha Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı'nın talimatının ardından birkaç adet helikopter ile bir yangın söndürme uçağı Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gönderilmeye hazırdır. Çeşitli organlarla gerekli koordinasyonlar yapılır yapılmaz bu insani yardım operasyonu başlayacaktır."