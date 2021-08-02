Türkiye'deki orman yangınları devam ediyor

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira gönderildiğini duyurdu.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında "32 ilde 119 orman yangının kontrol altına alındığı, 3 ilde 7 yangının sürdüğü' bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangında can kaybının 7'ye yükseldiğini belirterek, "Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sputnik