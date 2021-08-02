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2 Ağu 2021 10:33

İran'dan Türkiye'ye yangın desteği sürüyor

İran'dan Türkiye'ye yangın desteği sürüyor

Bugünden itibaren İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılacak.

"Sepahnews" sitesinde yer alan bilgiye göre, bugünden itibaren İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılacak.

Haberde 31 Temmuz'dan bu yana, ILLUSION-76  tipi yangın söndürme uçağının alevlere 10'dan fazla sorti yaparak, müdahale ettiği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye ILLUSION-76  tipi yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter göndermişti.

Daha önce İran Savunma Bakanlığına bağlı Yangın Söndürme Merkezi Başkanı pilot Mohammad Nuri Al-i Ağa, Pazar akşamı Muğla’ya gelen İran ekibinin 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağı ile göreve başladığını söylemişti.

News Code 1896150
https://tr.mehrnews.com/news/1896150/

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