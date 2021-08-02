İran'dan Türkiye'ye yangın desteği sürüyor

"Sepahnews" sitesinde yer alan bilgiye göre, bugünden itibaren İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılacak.

Haberde 31 Temmuz'dan bu yana, ILLUSION-76 tipi yangın söndürme uçağının alevlere 10'dan fazla sorti yaparak, müdahale ettiği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye ILLUSION-76 tipi yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter göndermişti.

Daha önce İran Savunma Bakanlığına bağlı Yangın Söndürme Merkezi Başkanı pilot Mohammad Nuri Al-i Ağa, Pazar akşamı Muğla’ya gelen İran ekibinin 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağı ile göreve başladığını söylemişti.