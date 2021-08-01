Türkiye'deki yangınlarda son durum

Sputnik'e göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 107 orman yangınının 92'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

*107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor.

*Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz.

*Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım.

*Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum.

*5.5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz.

*Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz.

*Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık.

*Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir.