  1. Türkiye
1 Ağu 2021 15:56

Ankara'dan Atina'ya nota

Ankara'dan Atina'ya nota

Yunanistan'dan ateş açılması sonucu Edirne'de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Edirne’de dün saat 19.20 civarında Yunan tarafından sivil giyimli kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alına bilgiye göre, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olayla ilgili Bakanlığa çağrılarak, Maslahatgüzara tepki içeren bir nota verildi. 

Maslahatgüzara, protesto edilen bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesini, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasını, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği bildirildi.

Ayrıca olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Global

News Code 1896136
https://tr.mehrnews.com/news/1896136/

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