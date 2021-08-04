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4 Ağu 2021 09:24

Özbekistan ve Tacikistan meclis başkanları yemin töreni için Tahran'da

Özbekistan ve Tacikistan meclis başkanları yemin töreni için Tahran'da

Özbekistan, Tacikistan ve Nijerya meclis başkanları İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran’a geldi.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda, Nijerya Ulusal Meclis Başkanı ve beraberindeki üç heyet İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran’a geldi.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

Reisi’nin yemin töreni yarın 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.

News Code 1896191
https://tr.mehrnews.com/news/1896191/

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