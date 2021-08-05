Irak Cumhurbaşkanı Salih Tahran'da

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere bu sabah Tahran’a geldi.

Berhem Salih’e İran ziyareti sırasında Irak Yüksek Yargı Konseyi başkanı ile çok sayıda meclis üyesi ve siyasi şahsiyet eşlik etmektedir.

Salih, İran’ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmanın yanında birçok İranlı yetkili ile bir araya gelecek.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni bugün yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.