Tahran'ın yeni Belediye Başkanı Zakani oldu

İran medyasına göre Tahran İl Meclisinin toplantısında yapılan seçimde 21 oyun 18'ini alan Zakani, Tahran'ın yeni Belediye Başkanı oldu.

Zakani, İçişleri Bakanı tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacak.

Ali Rıza Zakani Kimdir?

13. cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Zakani, seçime iki gün kala Devrim Cephesi'nde yer alan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

Üç dönem İslami Şura Meclisi milletvekili olarak seçilen Zakani hali hazırda Meclis Araştırma Merkezinin başkanlığını yürütüyordu.

Zakani “İslam İnkılâbının Yolunu İzleyen Cemiyet” in kurucusu olup, üç dönem bu cemiyetin Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Ali Rıza Zakani 1965 yılında Tahran’da doğdu. İran-Irak savaşına katıldı; elinden, bacağından ve boyundan yaralandığı için “gazi” ünvanı da taşıyor.

Savaştan sonra “Nükleer Tıp” branşından mezun oldu.

Zakani daha önce şehit eşi olan Masume Paketçi ile evlendi. Üç kız çocuğu var.