Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Devrim Lideri Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan İranlı sporcuları tebrik etti

Ayetullah Hamanei yayınladığı tebrik mesajda, ''Çalışmaları ile İran halkını sevindiren ve Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara teşekkür ediyorum.'' cümlesine yer verdi.

İran kafilesi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında atıcılık, serbest ve grekoromen güreş, haltercilik ve karate dallarında 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Direniş güçleri mücadelesini sürdürecektir

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile görüştü.

Velayeti, "Direniş ve mücadele yolu, masum Filistin milleti ve bölge için kayda değer ve tarif edilemez bir ilerleme kaydederek birçok başarıya ve zafere imza attı ve bu yolun izzet ve onurla devam edeceğinden eminiz.” dedi.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığını eleştiren Velayeti, "Bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin müsebibi olanlar bölgeyi terk etmelidir ve son dönemde elde edilen zaferlerle birlikte Direniş Cephesi’nin lehine değerli sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Yeni Cumhurbaşkanı Reisi yerli korona aşısı yaptırdı

İran medyasına göre yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan Reisi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Kaçınılmaz bir gereklilik olan ulusal aşılama programı konusu yeni hükümet için bir önceliktir." dedi.

Covid-19 aşısı üreten şirketlere seslenen Reisi, “Aşı üretiminin hızlandırılması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Reisi, "Mümkün olduğu kadar yerli aşı kullanacağız ve ne kadar eksiklik varsa o kadar aşının ithal edilmesi lazımdır." şeklinde konuştu.

Terör eylemlerinin başında İsrail yer alıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Galibaf, "Her türlü yasa dışı hareket veya terör eylemine karşı olduğumuzu her zaman dile getirdik, fakat şimdi IŞİD'i ve teröristleri eğiten ve hatta destekleyenler böyle bir yaklaşım sergiliyor.” dedi.

Galibaf, “Her gün haberlerde Kızıldeniz'de ve oradaki deniz ticaret yollarında ne gibi sorunlar çıktığına tanık oluyoruz. Eğer terör eylemi varsa, başında Siyonist Rejim yer alıyor." ifadesini kullandı.

İran’ın her zaman uluslararası kurallara uyduğunu belirten Galibaf, “Deniz ticaret yolları ve enerji güzergahlarında güvenliğin sağlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Tümgeneral Selami Haşdi Şabi Başkanı ile görüştü

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, bugün Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad ile bir araya geldi.

Tümgeneral Selami, Irak halkının IŞİD’e karşı zafer kazanmasında ve bu ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasında stratejik rolü olduğu için Haşdi Şabi’yi takdir ederek, “Bugün ABD'nin dünya çapında gerilemesi olarak bahsettiğimiz şeyin önemli bir kısmı Irak'ta yaşanmıştır. Bu ülkedeki direniş güçelri Amerikalıları zayıflatıp yıpratmıştır. Bunun yanı sıra Amerikan güçlerinin maliyetini artırdı ve Irak’ta kaldıkları sürece zarar göreceklerdir ve Irak'tan çıkmaları halinde de mağlup olacaktır.” dedi.

Tümgeneral Selami, “Asıl sözler her zaman sahada söylenir; Gerçek siyasi güçler saha güçleridir ve Haşdi Şabi bu alanda olağanüstüdür” ifadesini kullandı.

İran’ın Haşdi Şabi’yi destekleyeceğini belirten Tümgeneral Selami, “Direniş Cephesi’nde ve bu büyük savaşın devamında Haşdi Şabi’yi destekleyeceğiz. Irak Ulusal Meclisi'nin Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin kararının pratik ve verimli bir şekilde uygulanmasını ve Irak'ın işgalcilerin varlığı olmadan bağımsız, güçlü ve güvenli olmaya devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tahran'ın yeni Belediye Başkanı Zakani oldu

İran medyasına göre Tahran İl Meclisinin toplantısında yapılan seçimde 21 oyun 18'ini alan Zakani, Tahran'ın yeni Belediye Başkanı oldu.

Zakani, İçişleri Bakanı tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacak.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 542 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94 bin 15'e vaka sayısı ise 4 milyon 158 bin 729'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 462'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 539 bin 35'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.