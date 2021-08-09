Mısır ile Rusya arasında 6 yıl sonra ilk tatil uçuşları başlıyor

EgyptAir’den yapılan açıklamada, Moskova ile Mısır’ın tatil bölgeleri olan Hurgada ve Şarm el Şeyh arasında haftada 7 seferin düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, “İlk uçuş Pazartesi günü 10.00’da Moskova’dan Hurgada’ya yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Hurgada’ya haftada dört, Şarm el Şeyh’e ise haftada üç uçuş düzenlenecek.

Rusya 9 Ağustos itibarıyla Mısır ile uçuşları yeniden başlatacak. Rusya Mısır ile uçuşları altı yıl önce Rus Kogalımaviya Havayolları’na ait uçağın Sina yarımadasında düşmesinin ardından durdurmuştu. Nisan 2018’de Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz başında Mısır’ın tatil beldelerine yönelik uçuş yasağını geçen ay kaldırmıştı.

Mısır'da Ekim 2015'te bir Rus yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşürülmüştü. Şarm el Şeyh'ten ayrıldıktan sonra düşen uçağa IŞİD bağlantılı teröristlerce bomba yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Olayda uçaktaki 226 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Sputnik