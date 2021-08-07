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7 Ağu 2021 12:32

ABD, IŞİD Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

ABD, IŞİD Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD Mozambik, Eş-Şebab ve Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütlerinin bazı liderlerini "küresel teröristler" listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, ABD'nin Afrika'da faaliyet gösteren bazı terör örgütlerine karşı yeni bir adım attığını belirtti.

Blinken, IŞİD Mozambik'in liderlerinden Bonomade Machude Omar, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütünden Sidanag Hitta ve Salem ould Breihmatt ile Eş-Şebab örgütünden Ali Mohamed Rage ve Abdikadir Mohamed Abdikadir adlı kişilerin "Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini bildirdi.

ABD'nin Afrika'daki terörle mücadelesine devam edeceğini belirten Blinken, yeni isimlerin de söz konusu terör listesine eklenebileceğini kaydetti.

Kaynak: T24

News Code 1896271
https://tr.mehrnews.com/news/1896271/

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