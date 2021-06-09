İngiltere ile Irak stratejik anlaşma imzaladı

El-Nashra sitesinde yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile önemli görüşme yaptıklarını söyledi.

Başkent Bağdat​'ta iki ülke arasında stratejik anlaşma imzalandığını belirterek, "İngiltere seçimler, ekonomi ve güvenlik alanlarında Irak'ı desteklemek için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Raab ayrıca, "İngiltere, NATO ittifakının bir parçası olarak Irak'a ortak destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Bağdat temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmişti.