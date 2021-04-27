Dışişleri Bakanı Zarif, Irak ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Irak ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Irak ziyareti sıraında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakanı Mustafa Kazımi, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve önde gelen Şii ve Sünni isimler bir araya geldim.

Komşu ülkeler, İran’ın önceliğidir.

İran, Irak’ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşılıyor.

Bugün Bağdat ve Erbil’de daha fazla görüşme yapılacak."