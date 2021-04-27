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27 Nis 2021 12:21

Dışişleri Bakanı Zarif, Irak ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Zarif, Irak ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Irak ziyaretini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Irak ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Irak ziyareti sıraında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakanı  Mustafa Kazımi, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve önde gelen Şii ve Sünni isimler bir araya geldim.

Komşu ülkeler, İran’ın önceliğidir.

İran, Irak’ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşılıyor.

Bugün Bağdat ve Erbil’de daha fazla görüşme yapılacak."

News Code 1893991
https://tr.mehrnews.com/news/1893991/

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