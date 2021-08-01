Irak Dışişleri Bakanı'ndan IŞİD uyarısı

Arap medyasına göre, ABD temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Fransa Temsilcisi Nicolas de Rivière ile görüştü.

IŞİD terör örgütünün bölgedeki hareketliliğiyle ilgili uyarılarda bulunan Hüseyin, “IŞİD tehdidi ideolojik ve örgütlülük açısından halen sürüyor. Bu da örgütün Irak ve Suriye’deki varlığı ile diğer radikal örgütlerin sınırları geçmesini göz önünde bulundurularak tespit ediliyor.” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı, Bağdat yönetiminin IŞİD ile mücadelede uluslararası toplumun desteğinin sürmesinden yana olduğunu ifade etti.

Terör örgütü IŞİD özellikle son aylarda uyuyan hücreleri vasıtasıyla Irak’ın farklı bölgelerinde saldırılar düzenliyor.