Reisi ile Macron telefonda nükleer anlaşmayı görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Reisi görüşmede, ABD'nin İran politikasını eleştirerek, "Amerikalılar yeni yaptırımlar uygulayarak taahhütlerini açıkça ihlal ediyor. Onlar son yaptırımlarını insani yardım sektörüne kadar genişletmiştir." dedi.

Hem ABD'nin hem de Avrupalı imzacı ülkelerin nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herhangi bir nükleer görüşme sürecinde İran halkının hakları korunmalı ve milletimizin menfaatleri güvence altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi bölgesi ile Umman Denizi'nde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok kararlıdır ve deniz güvenliğini zedeleyenlere karşı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki gelişmelere dair Reisi, şunları kaydetti:

"Lübnan halkının ekonomik durumunu istikrara kavuşturmayı, güvenceye almayı ve iyileştirmeyi amaçlayan herhangi bir adımı destekliyor ve Fransa'nın bu konudaki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz."

Macron da telefon görüşmesinde seçimi kazanan Reisi'ye tebirk ederek, görevinde başarılar diledi ve "İki ülke işbirliği yoluyla bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında rol oynayabilir." dedi.

ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan yasa dışı olarak çekilmesi konusu ile bu anlaşmanın son durumuna ilişkin Macron, "Bu konuya bir çözüm arıyoruz ve müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz." açıklamasında buludnu.

Macron, deniz güvenliği meselesine dair, "Bu konuda öncelikle bir istikrar çerçevesi oluşturmalı ve denizlerin güvenlik durumu da dahil olmak üzere çeşitli konularda istikrarın sağlandığından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki temasların giderek artmasını temenni eden Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin İran’la ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.