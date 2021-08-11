  1. Spor
11 Ağu 2021 12:20

Tokyo'ya giden Gana Paralimpik Takımı sporcusunda Kovid-19 saptandı

Tokyo'ya giden Gana Paralimpik Takımı sporcusunda Kovid-19 saptandı

Paralimpik 2020 için Japonya'ya giden Gana Ulusal Paralimpik Takımı sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

24 Ağustos'ta başlayacak turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Gana Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, havalimanında PCR testi uygulanan Gana Paralimpik Takımı üyesi bir sporcuda Kovid-19 tespit edildi.

Sporcu karantina periyoduna alındı.

Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere kuzeydoğudaki Fukuşima'nın İnawaşiro ilçesine gönderildi.

Yerel belediye, takım üyelerine günlük PCR testine girmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: Haberglobal

News Code 1896370
https://tr.mehrnews.com/news/1896370/

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