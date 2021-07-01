Messi'nin sözleşmesi bitti, Barcelona'dan ses yok!

Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri kağıt üzerinde sona erdi. 2000 yılında Arjantin ekibi Newell’s Old Boys’tan Barcelona’ya transfer edilen süper star, 21 yıl sonra boşta kaldı. Kulübün yeni seçilen başkanı Joan Laporta, göreve gelir gelmez Messi’yle anlaşılacağı vaadini vermesine karşın bu sözünü tutamadı. İtalya'dan Juventus, Fransa'dan da PSG devrede.

Messi, 2000 yılındaki yolculuğundan tam 9 yıl sonra henüz 21 yaşındayken Ballon d’Or ödülünü kazandı. 2009 yılından 2012 yılına kadar 4 sezon boyunca Ballon d’Or ödülü el değiştirmedi. 2015 ve 2019’da da aynı başarıyı elde eden oyuncu, 6 kez “Avrupa’da Yılın Futbolcusu” ödülüne layık görüldü. Messi, Avrupa futbolunun en çok Ballon d’Or kazanan futbolcusu konumunda.

16 yıllık Barcelona kariyerine farklı kategorilerden 35 kupa sığdırdı. 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası ve 10 La Liga şampiyonluğu, Messi ile kazanılan 35 kupanın iskeletini oluşturuyor.

24 Haziran’da 34 yaşını dolduran oyuncu, Barcelona formasıyla 778 maça çıkarken 672 gol attı, 305 asist yaptı.

Mart ayında Barcelona’nın yeni başkanı seçilen Joan Laporta, Messi sorusuna: "Dünyadaki en iyi oyuncunun oğluyla birlikte oy vermeye geldiğini görmek, söylediklerimize bir örnek. Leo Barcelona'yı seviyor. Bunun yansıması bu. Dünyanın en iyi oyuncusu Barcelona'yı seviyor. Umarım bu Barcelona'da kalmasına yardımcı olur" demişti.

Kaynak: Cumhriyet