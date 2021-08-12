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12 Ağu 2021 13:21

Taliban Gazne'de kontrolü ele geçirdi

Taliban Gazne'de kontrolü ele geçirdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini açıkladı.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

AA

News Code 1896400
https://tr.mehrnews.com/news/1896400/

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