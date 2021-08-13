İran: Afganistan'daki olaylardan endişeliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın Afganistan’daki şiddetin tırmanmasından ve Afgan halkının durumundan endişe duyduğunu dile getirerek, mevcut durumda masum insanların ve sivillerin hayatlarının korunmasına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Said Hatipzade ayrıca Herat vilayetinin Taliban tarafından ele geçirildiği için diplomatlarından ve diplomatik binaların güvenliğinin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı’nın İran’ın Herat’taki başkonsolosluğu ile sürekli irtibate geçtiğini ve diplomatların sağlık durumunu takip ettiğini duyurdu.