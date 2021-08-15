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15 Ağu 2021 09:17

Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi

Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu.

Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.

Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

Kaynak: Sputnik
 

News Code 1896454
https://tr.mehrnews.com/news/1896454/

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