BM Genel Sekreteri Guterres'ten Taliban’a çağrı

İHA'ya göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde Afganistan'ın büyük ölçüde kontrolden çıktığını söyleyerek, Taliban'ı "iyi niyetle" müzakere etmeye çağırdı.

Guterres, Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasındaki mücadelenin şehirlerde “büyük zarara yol açtığını” belirterek, en az 241 bin kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını, hastanelerin dolup taştığını, gıda ve tıbbi malzemelerin azaldığını söyledi.

Guterres, BM'nin bir barış anlaşmasına katkıda bulunmaya ve tüm Afganların haklarını kazanmaya kararlı olduğunu belirterek, "Yardımın son derece önemli olduğu bir anda ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.