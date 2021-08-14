Ayetullah Hamanei'nin katılacağı 'matem töreni' halka kapalı yapılacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenecek Muharrem ayı matem törenleri bu sene de koronavirüs tedbirleri nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek.
İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda yapılacak olan matem etkinliklerinin ayrıntıları İran devlet televizyonundan yayınlanacak.
İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin şehit edildiği Kerbela olayının 1442. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 19 Ağustos Perşembe günü yad edilecek.
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