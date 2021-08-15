Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İngiltere, İran'a olan borcunu ödemek için fidye istiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'da tutulan bir İran asıllı İngiliz mahkumun serbest bırakılmasını isteyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un talebine yanıt verdi.

Irakçi, "İngiltere, 40 yılı aşkındır yasadışı olarak elinde tutuğu İran paralarını ödemek için fidye istiyor." dedi.

Bunun asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Irakçi, "Bize göre tutuklu takası anlaşması hâlâ yürürlükte. İngiltere için doğru olanı yapma zamanı gelmiştir ve ABD'nin insani amaçlarla sağlanan tutuklu takası anlaşmasını yok etmesine izin vermemeli." ifadesini kullandı.

İran Meclisi güvenoyu oturumu gerçekleştirecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni kabine listesini Meclis'e resmen sunduğunu belirten Galibaf, Reisi'nin 19 kişilik kabinesinin meclisten geçebilmesi için 21 Ağustos'ta güvenoyu oturumu yapılacağını duyurdu.

Galibaf, "Yeni bakanların güvenoyu alması için yapılacak görüşmelerin en geç önümüzdeki hafta Salı veya Çarşamba günü Meclis'in açık oturumunda sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 466 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 29 bin 700 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 97 bin 208'e vaka sayısı ise 4 milyon 389 bin 85'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 252'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 700 bin 828'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.