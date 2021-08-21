Putin ile Merkel Moskova'da İran'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Moskova'da bir araya geldi.

Moskova’da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, koronavirüsle mücadele, Afganistan’daki durum ve Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilme süreci ele alındı.

Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yapan Putin ile Merkel görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Putin, görüşmede İran’ın nükleer programıyla ilgili durumun masaya yatırıldığını belirterek, “İran’ın nükleer programıyla ilgili durumu değerlendirirken Sayın Şansölye ile birlikte, İran'da yeni hükümet kurulduktan sonra, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı korumaya yönelik güçlü çabaların devam edeceği umudunu dile getirdik.” ifadesini kullandı.

Putin, İran’ın yeni Devlet Başkanı İbrahim Reisi ile bu yakınlarda gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili Merkel’e bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.