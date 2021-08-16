Afganistan'da son durum: ABD, Kabil'den tahliyeleri askıya aldı

Afganistan, bugünlerde dünya medyasının gündeminde olan önemli gelişmelere tanık oluyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkente girmesiyle dün akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtilmişti.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban üyeleri Kabil'deki sivil halka ait silahları toplamaya başladı.

ABD, Kabil'den tahliyeleri askıya aldı

ABD ordusu Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı.

ABD'li bir savunma yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Kabil'den tüm tahliye uçuşlarını, hava sahasına yaklaşan insanları temizlemek için geçici olarak durdurduğunu söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, tahliyelere ne süreyle ara verildiğini ise söylemedi.

Han: Afganistan köleliğin zincirlerini kırdı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti.

Kabil'deki Türkler tahliye ediliyor

THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçak havalandı. 300'den fazla Türkü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

Reisi: Afganistan'da istikrar için elimizden geleni yapacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Afganistan gündemiyle Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Reisi, “ABD'nin askeri hezimet sonucu Afganistan'dan çekilmesi konusu bu ülkede yaşamı, güvenliği ve kalıcı barışı yeniden tesis etmek için bir fırsat haline dönüştürülmelidir.” dedi.

Güvenlik, istikrar ve refah’ın Afgan halkının hakkı olduğunu belirten Reisi, “İran olarak mevcut durumda Afganistan’ın en temel gereksinimi olan istikrarın sağlanması konuusnda elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla komşu ve kardeş ülke olarak tüm Afgan grupları ulusal bir anlaşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın masum Afgan halkının iradesinin egemenliğinin her zaman istikrar sağlayıcı olduğuna inandığını belirterek, "İran olarak bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyerek Afganistan ile komşuluk ilkelerine bağlıyız.” şeklinde konuştu.

Merkel'den Afganistan açıklaması: Türkiye ile yakından çalışmamız gerekiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi sonrası büyük oranda göç alan "Türkiye ile yakın bir şekilde çalışılması gerektiğini" söyledi.

Merkel, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin domino etkisi yaptığını belirtti.

Çin'den flaş Afganistan açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Afganistan’daki durumda büyük değişiklikler yaşandığına işaret ederek, Afgan halkının isteğine ve seçimine saygı gösterdiklerini belirtti.

Sözcü, Afganistan’daki savaşın 40 yıldan fazla süredir devam ettiğini, savaşa son vermenin ve barışa erişmenin, 30 milyondan fazla Afgan’ın ortak isteği olduğu gibi, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin ortak beklentisi olduğunu kaydetti.

Taliban’ın dün yaptığı, Afganistan’da savaşın sona erdiğine, istişare yoluyla dışa açık ve kapsayıcı bir İslam hükümeti kurulacağına ve Afgan halkının ve yabancı ülkelerin ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğinin korunması için sorumlu adımlar atılacağına dair açıklamayı değerlendiren sözcü, “Çin, Taliban’ın bu sözleri hayata geçirmesini, Afganistan’da pürüzsüz bir geçiş sağlanmasını, her tür terör ve suç eyleminin önlenmesini, bu sayede Afgan halkının savaştan uzaklaşarak yeniden güzel bir yurt inşa etmesini temenni ediyor.” ifadesini kullandı.

İran ile Çin arasında kritik Afganistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'da Çin'in Afganistan Özel Temcilsi ile bir araya geldi.

İran medyasına göre, bu görüşmede taraflar Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşecek

Hürriyet'e göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

ABD askerleri Kabil Havalimanı'nda havaya ateş açtı

Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

Türkiye'den Afganistan kararı! Tamamı iptal edildi

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.

Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

Kabil'den ticari uçuşlar itpal edildi

Kabil'den ticari uçuşlar iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada 'Hamid Karzai Havalimanı'ndan yağma ve talanı önlemek için ticari uçuş yapılmayacaktır. Lütfen havaalanına gelmeyin' ifadelerine yer verildi.

Tacikistan, Taliban'ın başkente girmesiyle ülkeden ayrılan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

T24'de göre, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



TASS'ın aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.



Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi. Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanı'na transfer etti



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın başkente girmesiyle dün akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtilmişti.

Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

Taliban sözcüsü: Afganistan’da savaş bitti

Pazar günü Taliban’ın siyasi ofisi sözcüsü Afganistan’da savaşın bittiğini ilan etti ve uluslararası toplumla barışçıl ilişkiler çağrısında bulundu. Sözcü Mohammad Naeem, Al Jazeera TV’ye verdiği röportajda, Taliban’ın tecritte yaşamak istemediğini ve yönetimin türü ve rejimin biçiminin yakında netleşeceğini söyledi.

Naeem, grubun kadınların ve azınlıkların şeriat hukuku kapsamındaki haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Naeem, Taliban’ın barışçıl ilişkilere sahip olmak istediğini ve yabancı ülkelerle halihazırda açtığı çeşitli iletişim kanallarını geliştirmeye hevesli olduğunu söyledi. Al Jazeera TV’ye verdiği röportajda, “Tüm ülkelerden ve kuruluşlardan herhangi bir sorunu çözmek için bizimle oturmalarını istiyoruz” dedi.