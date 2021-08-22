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22 Ağu 2021 09:55

Biden ile Veliaht Prens bin Zayid, Afganistan'ı görüştü

Biden ile Veliaht Prens bin Zayid, Afganistan'ı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile Abu Dabi Veliaht Prensi arasında yapılan görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı. Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

News Code 1896626
https://tr.mehrnews.com/news/1896626/

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