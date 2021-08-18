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18 Ağu 2021 11:49

Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen ‘anlaşmayla’ ilgili açıklama

Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen ‘anlaşmayla’ ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, ABD'den Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen göçmen anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunuldu. ABD Büyükelçiliği sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada iddianın temelsiz olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında Afgan sığınmacılar konusunda "pazarlık" yapıldığı iddialarını yalanladı. 

Büyükelçiliğin İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."

News Code 1896542
https://tr.mehrnews.com/news/1896542/

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