Afganistan’da kapsayıcı ve temsil gücü yüksek bir hükümet kurulmalı

CRI Türkçe'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit’in kısa süre içinde bir hükümet çerçevesi belirleneceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

İlgili haberi yakından izlediklerini belirten Wang, Çin’in Afganistan sorunuyla ilgili tutumunun daimi ve net olduğunu yineledi.

Wang, Afganistan’da dışa açık, kapsayıcı ve temsil gücü yüksek bir hükümet kurulmasını, ılımlı, istikrarlı ve sağlam iç ve dış politikaların hayata geçirilmesini, bu kapsamda ülke halkının isteklerinin yanı sıra uluslararası toplumun genel beklentilerine de uyulmasını temenni ettiklerini vurguladı.