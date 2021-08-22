Taliban, hükümet görevlilerine işlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu

Taliban liderlerinden Khalil Haqqani’nin Maliye Bakanlığındaki üst düzey yetkililere hitap ettikten kısa süre sonra Bakanlığın Facebook sayfasından yayımlanan açıklamada, Afganistan İslam Emirliği’nin yeni İslami yönetimi altında çalışacak hükümet görevlilerinin maaşlarının geçmişte olduğu gibi ödeneceği, Taliban’ın ülkenin kontrolünü eline almasının ardından işe gelmeyen endişeli görevlileri teskin ederek işlerinin başına dönmeleri belirtildi.

Açıklamada, teknik personelin de işlerine dönmesi çağrısında bulunan Taliban, Maliye Bakanlığına bağlı diğer departman çalışanlarının yeni eylem planı için Afganistan İslam Emirliği’nin Ekonomik ve Finansal Komisyon'unun kararını beklemeleri gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, tüm bankacılık finans ve gümrük faaliyetlerinin yakın zamanda başlayacağı bilgisi de paylaşıldı.

AA