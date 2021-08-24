Türk askerlerinin Kabil’de kalma gerekçesi sorgulanıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'nda bulunmasına ilişkin olarak başlayan tezkere tartışmalarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya, "Muhalefet partileri bir Tezkere gelmesi halinde buna ret vereceklerini önceden ilan etti.

AK Parti milletvekilleri ise 1 Mart Tezkeresi sürecinde de görüldüğü gibi, oldum olası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Müslüman bir başka ülkede görev üstlenmesine sıcak bakmadı.

Bir süredir AK Parti milletvekilleriyle yaptığım sohbetlerden yola çıkarak söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kabil’de kalma gerekçesi de sorgulanıyor.

Özellikle Afganistan’dan gelen sığınmacılara kamuoyunda gösterilen tepkiden kaynaklanan tutumla, 'Türk askerinin Kabil’de kalmasının gerekçesinin iyi şekilde kendilerine izah edilmesini' istiyorlar; ki onlar da bunu halka izah edebilsin…

Bu durum, yeni bir 1 Mart süreciyle karşılaşılacağı anlamına gelmiyor… Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli de kısa süre önce Türk askerinin Kabil’de kalması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla Tezkere’nin TBMM’den geçmesinde sayısal anlamda sorun gözükmüyor. Ancak duygusal açıdan aynı şeyi söylemek zor… Neden de kendilerine ikna edici bir gerekçenin bugüne kadar aktarılmamış olmaması…" ifadelerini kullandı.