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26 Ağu 2021 16:09

Emir Abdullahiyan:

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın aşı ithal edeceğiz

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın aşı ithal edeceğiz

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan koronavirüs aşısının ithalatıyla ilgili olarak, “Bilimsel standartlara göre sağlık bakanlığı tarafından onaylanan aşıyı hiçbir kısıtlama olmaksızın herhangi bir ülkeden ithal etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ilk iş günü programları hakkında yaptığı açıklamada, “İşime iki programla başlayacağım. İlk program halkın karşı karşıya olduğu ana soruna odaklanmaktı” dedi.

Emir Abdullahiyan koronavirüs aşısı ithalatının hızlanması için atacakları adımlarla ilgili olarak, “Bilimsel standartlara göre sağlık bakanlığı tarafından onaylanan aşıyı hiçbir kısıtlama olmaksızın herhangi bir ülkeden ithal etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bundan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Pakistan Dışişleri Bakanı’nı ağırlayacağız. Bu kritik dönemde odaklanacağımız konulardan biri de Afganistan ve bölgedeki gelişmeler olacaktır” ifadelerinde bulundu.

News Code 1896763
https://tr.mehrnews.com/news/1896763/

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