Suriye Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı

Suriye devlet ajansı SANA, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, yeni görevi dolayısıyla İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tebrik etti.

Bu vesileyle Bakan Abdullahiyan’a gönderilen bir telgrafta Bakan Mikdad, göreve atanmasının uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki deneyimini bilen herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Bakan Mikdad ayrıca İranlı yeni bakana başarılarının devamını ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasında iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek ve iki ülkenin küresel kibirli güçler karşısında kararlılığını artıracak şekilde devam etmesi umudunu dile getirdi.