İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Lavrov ile Afganistan'ı görüştü

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.

Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.

İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.